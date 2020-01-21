Su sayacını okumaya giden görevliler, ev sahibinin cansız bedeniyle karşılaştı - Son Dakika

Aydın'da su sayacını okumak için bir eve giden görevlinin yerde yattığını gördüğü ev sahibinin öldüğü belirlendi.

ASKİ görevlisi su sayacını okumak için Kızılcaköy Mahallesinde yalnız yaşayan Cafer Yılmaz'ın (57) evine gitti.

Sayacın olduğu evin giriş bölümünde Yılmaz'ı yerde hareketsiz gören görevli, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, Yılmaz'ın öldüğünü belirledi.

Ölümü şüpheli bulunan Yılmaz'ın cenazesi otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürüldü.