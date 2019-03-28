Suat Kaya: Alnımızın Akıyla Çıkacağız

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 6 haftaya en yakın rakibi Tuzlaspor'a 6 puan fark atarak lider giren Menemen Belediyespor'u zorlu maçlar beklerken, teknik direktör Suat Kaya süreci alınlarının akıyla atlatacaklarını söyledi.





TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 6 haftaya en yakın rakibi Tuzlaspor'a 6 puan fark atarak lider giren Menemen Belediyespor'u zorlu maçlar beklerken, teknik direktör Suat Kaya süreci alınlarının akıyla atlatacaklarını söyledi.



Kalan maçlarda karşılaşacakları rakipleri Etimesgut Belediyespor, Pendikspor, Manisa Büyükşehir Belyediyespor ve Şanlıurfaspor'un Play-Off, Bandırmaspor ile Konya Anadolu Selçukspor'un ise kümede kalma mücadelesi vereceğini belirten deneyimli çalıştırıcı, "Birbirinden zorlu maçlar bizi bekliyor. Her takımın hesabı var. Dikkatli olacağız ve bu 6 haftalık periyodu en iyi şekilde tamamlayıp şampiyonluğu kucaklayacağız" diye konuştu. - İzmir

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