SUBÜ'den Türkiye'de ilk E-Devlet'ten sertifika sorgulama hizmeti - Son Dakika

SUBÜ'den Türkiye'de ilk E-Devlet'ten sertifika sorgulama hizmeti

-SAYEM, sertifikaları E-Devlet üzerinden sorgulama ve karekodlu belge oluşturma imkanı sunuyor

-SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık:

-"Bilgiye ulaşmak kolay, belgeye ulaşmanın da kolay olması gerekiyor"

-SAYEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Barış Boru:

-"Bu alanda öncü üniversite olmak bize mutluluk veriyor"

SAKARYA - Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Türkiye'de bir ilk gerçekleştirildi. Mesleki Yeterlilik Kurumu onaylı sertifikalı eğitim programları düzenleyen merkezden sertifika sahibi olanlar E-Devlet üzerinden sertifikalarını sorgulayabiliyor, karekodlu belge oluşturabiliyor.

SAYEM tarafından Türkiye'de bir ilk gerçekleştirilerek Mesleki Yeterlilik Kurumu onaylı sertifikalı eğitim programları düzenleyen merkezden sertifika sahibi olanlar E-Devlet üzerinden sertifikalarını sorgulayabiliyor, karekodlu belge oluşturabiliyor. Ar-Ge çalışmaları sonucunda E-Devlet üzerinden sertifika sorgulama hizmeti sundukları için mutlu olduklarını ifade eden Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, bilgiye ulaşmanın kolay olduğu kadar belgeye de ulaşmanın kolay olması gerektiğini vurguladı. Sertifika alan kişilerin E-Devlet üzerinden yüzde 100 güvenilir bir şekilde sorguluma, doğrulama imkanı sunduklarını dile getiren SAYEM Müdürü Barış Boru ise, yapılan çalışmalar sonucunda 'sayem.subu.edu.tr' portalını E-Devlet'e entegre ettiklerini belirtti.

Bilgiyi, beceri ile bütünleştiren bir üniversite mottosu ile hareket ediyoruz

SUBÜ'nün faaliyetlerinden bahseden Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, "Ülkelerin gelişmesi; nitelikli tasarım, nitelikli üretim ve nitelikli bir şekilde pazarlamadan geçiyor. Bizde Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi olarak bilgiyi, beceri ile bütünleştiren bir üniversite mottosu ile hareket ediyoruz. Özellikle nitelikli tasarım, üretim ve bu ürüne dönüşen hammaddenin de pazarlaması ile ilgili olan kısımları adım adım kurmuş olduğumuz birimler ile yönetmeye çalışıyoruz. Özellikle eğitimde, öğrencilerimizi bir dönem işletmeler ile birlikte eğitim aldırarak onların nitelikli bir şekilde yetişmesini sağlıyoruz. Aynı zamanda ürün geliştirme ve Ar-Ge ile ilgili olan kısımlarda da yine nitelikli ve topluma hizmete dönecek, ürüne dönüşecek Ar-Ge yapmayı önemsiyoruz ve bu alanda çalışıyoruz" dedi.

Bilgiye ulaşmak kolay, belgeye ulaşmanın da kolay olması gerekiyor

Üniversitenin yapmış olduğu yeniliklere bir yenisini daha eklediklerini belirten Rektör Sarıbıyık, "Üniversitenin önemli rollerinden bir tanesi de olmazsa olmazı, topluma hizmet kısmı. Bu alanda da üniversite olarak; araştırma ve geliştirme merkezlerimizi kuruyoruz. Bunlar içerisinde en aktif olanlarından bir tanesi de Yaşam Boyu Eğitim Merkezimiz. Bu eğitim merkezimiz sayesinde de yine topluma hizmet şeklinde, topluma sertifikalı ya da nitelikli insan gücünü oluşturmaya çalışıyoruz. Ekip arkadaşlarımız ile bu alanı da geliştirmeye çalışıyoruz bir taraftan. Özellikle son zamanlarda vermiş oldukları sertifikaların E-Devlet üzerinden sorgulanabilir hale gelmesi, yenilikler arasında yer alıyor. Çünkü artık bilgiye ulaşmak kolay, belgeye ulaşmanın da kolay olması gerekiyor. ve belgenin de çok rahat bir şekilde E-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor olması, bu alanda da yapmış olduğumuz yenilikler arasında yer alıyor" diye konuştu.

Sertifika doğrulama ve sorgulamayı E-Devlet üzerinden tüm Türkiye'ye açmış bulunuyoruz

Gerçekleştirdikleri uygulama hakkında bilgiler aktaran SAYEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Barış Boru, "Yaşam Boyu Eğitim Merkezi olarak, mesleki yeterlilik kurumuna yönelik sınav ve belgelendirme faaliyetlerimizin yanı sıra örgün ve uzaktan eğitim faaliyetlerinde yer almaktayız. Pandemi süreci aslında uzaktan eğitimin ne kadar önemli olduğunu hepimize göstermiş oldu. Nitelikli insan yetiştirme üzerine vermiş olduğumuz uzaktan eğitim sertifikalarını aslında çok yoğunlukla bastığımız ve insanlara ulaştırılması ile alakalı bir süreç getirdiğini fark ettik. Bu devirde bilgiye ulaşmak kadar, belgeye ulaşmanın kolaylaştırılmasını ve doğrulanabilmesinin önemini fark ettik. E-Devlet ile yapmaya başladığımız çalışmalar ve sonucunda yazılım ekiplerimizin karşılıklı çalışmaları neticesinde aslında 'sayem.subu.edu.tr' alanı adı altında çalışan eğitim portalımızı E-Devlet'e entegre etmeyi başarmış bulunuyoruz. Bu sayede artık bizden alınan sertifikaların üretilebilmesi, doğrulanması ve sorgulanabilme imkanını E-Devlet üzerinden tüm Türkiye'ye açmış bulunuyoruz. Bu sayede bizden sertifika alan öğrencilerimiz veya özel sektörden, toplumdan adaylarımız E-Devlet üzerinden; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi veya sertifika sorgulama yazarak aslında sertifikalarını oluşturabilecekler, onları barkot üzerinden sorgulama ve doğrulama imkanı elde edecekler" şeklinde konuştu.

Bu alanda öncü üniversite olmak bize mutluluk veriyor

Türkiye'de bu hizmeti veren ilk üniversite olmanın mutluluğu içerisinde olduklarını söyleyen Boru, "Aynı zamanda bu sertifikaların verilmiş olduğu kurumlar, insan kaynakları yöneticileri veya başka bir eğitime başvurduğunda alt gereklilik olarak sunduklarında bu sertifikaları doğrulayıp, sorgulayabilecekler ve sertifikaların geçerliliği ile ilgili bir soru işaretinin kalmayacağını düşünüyoruz. Bu alanda da öncü bir üniversite olmak, bu uygulamayı ilk başlatabilmek aslında bize mutluluk verdi. E-Devlet üzerinden verilen sertifikaların oluşturulabilmesi, bunların sorgulanabilmesi ve karekod yardımı ile doğrulanabilmesi özelliğini ilk olarak başarmış olan üniversiteyiz. Üniversitemizde verilen herhangi bir uzaktan eğitim ve örgün eğitim programının sertifikası E-Devlet üzerinden üretilebilecek, hatta mobil bir cihaz ile bile üretilerek bunlar dijital veya basılı ortamda doğrulanabilecek. Bu anlamda ilk üniversite olmak, ilk kurum olmak bize mutluluk veriyor" ifadelerini kullandı.

SUBÜ'nün bu iş birliği ile sektörümüze yardımcı olmasından dolayı çok mutluyuz

Yapılan uygulamanın sektörlerine yardımcı olduğunu belirten İnsan Kaynakları Profesyonelleri Derneği Başkanı Emre Uğur, "Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi kurulduğu günden beri nitelikli iş gücü geliştirme mottosuna uygun olarak reel sektör ile iş dünyası ile iş birliği içerisinde yer alıyor. Beklentilerimizi topluyor ve çok güzel uygulamalara imza atıyor. Bu iş birliğinin önemli unsurlarından biri olan SAYEM'de güzel uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. Mesleki yeterlilik anlamında veya verdiği tüm sertifikaların E-Devlet üzerinden ulaşılabilir olması ile biz insan kaynakları çalışanlarının işini bir nebze daha kolaylaştırıyor. SUBÜ'nün bu iş birliği ile sektörümüze yardımcı olmasından dolayı çok mutluyuz. Bizler iş dünyasında çalışanlarımızın var olan, şirketimizin içerisinde ve dışında aldığımız eğitimlere de sertifikalara da sürekli A4 olarak ulaşmaktaydık. ya da iş başlarında bu dokümanlara ulaşmamız gerekiyordu, bunların doğrulaması bizler için her zaman bir muallaktı ama bugün geliştirilen bu uygulama ile E-Devlet üzerinde bunların doğrulanmış olması ve bunlara dijital anlamda ulaşılmış olması çok güzel bir yenilik. Pandemi sürecinde bir kez daha anladık ki dijitalleşme ne kadar önemli. SAYEM'in de bu dijitalleşme projelerinin devamını bekliyoruz ve bizler mutluyuz" dedi.