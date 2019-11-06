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Son Dakika 3. Sayfa Suç makinesi polisten kaçamadı

Suç makinesi polisten kaçamadı

6 saat önce

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada 13 ayrı suçtan aranan şüpheli şahıs yakalandı.

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada 13 ayrı suçtan aranan şüpheli şahıs yakalandı.


Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada 13 ayrı suçtan aranan şüpheli şahıs yakalandı. Denetimler kapsamında Nurdağı- Kahramanmaraş kara yolunda uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelenerek durdurdukları bir araçta bulunan M.Ç. isimli şahsın sorgusunda hırsızlık, mala zarar verme, konut dokunulmazlığını ihlal etme ile hükümlü veya tutuklunun kaçmasının da aralarında bulunduğu 13 ayrı dosyadan arandığını belirledi.


Gözaltına alınan M.Ç. adliyedeki işlemlerin ardından tutuklanarak ceza evine gönderildi. - GAZİANTEP

Kahramanmaraş, Gaziantep, Nurdağı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 04:35 Kaynak: İHA
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