Son Dakika Haberleri: Suder Başkanı: Türkiye Su Kaynakları Açısından Zengin Değil

Suder Başkanı: Türkiye Su Kaynakları Açısından Zengin Değil

1 saat önce

AMBALAJLI Su Üreticileri Derneği (SUDER) Başkanı Serdar Seyhanlı, '22 Mart Dünya Su Günü' etkinliğinde, Türkiye'nin su kaynakları açısından tahmin edildiği kadar zengin bir ülke olmadığını söyledi.

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AMBALAJLI Su Üreticileri Derneği (SUDER) Başkanı Serdar Seyhanlı, '22 Mart Dünya Su Günü' etkinliğinde, Türkiye'nin su kaynakları açısından tahmin edildiği kadar zengin bir ülke olmadığını söyledi. Seyhanlı, "Doğanın suya ihtiyacı var. İnsanların, bireylerin, toplumun, tarımla uğraşanların suya ihtiyacı var. Üreticisinden tüketicisine kadar her kesimin çok dikkatli olması gerekiyor" dedi.

22 Mart Dünya Su Günü, Bursa Erikli Su Uludağ Dolum Tesisleri'nde kutlandı. Etkinlikte konuşan SUDER Başkanı Serdar Seyhanlı, 25 yıldır Birleşmiş Milletler tarafından kutlanan Dünya Su Günü'nün bu yıl 'kalite ve sağlıklı su' temasıyla kutlandığını belirtti. Genel Müdürü olduğu Türkiye'nin en büyük su dolum tesislerinden biri olan Kestel'deki Uludağ Dolum Tesisleri'ni basın mensuplarına gezdiren Seyhanlı, Türkiye'nin su kaynakları açısından çok da zengin bir ülke olmadığını dile getirdi. Seyhanlı, "Çok dikkatli olmamız lazım. Üreticisinden tüketicisine kadar her kesimin çok dikkatli olması gerekiyor. Su, sanayiciler tarafından da tüketiliyor. Verimli ve dikkatli bir şekilde üretim yapılırsa daha az su kullanılır. Tüketim aşamasına gelindiğinde ise sıfır kalorili, şekersiz, harika bir içecekten bahsediyoruz. Bu çeşme suyuna bir alternatif değil fakat farklı, lezzetli bir su içmek isteyenler için pratik bir çözüm. Büfede, vapurda, binada, işyerinde bulabileceğiniz ambalajlarla rahatlıkla tüketeceğiniz bir ürün" dedi.

'SUYU KAYNAĞINDA KORUMALIYIZ'

Tüketimin bilinçli yapıldığını fakat üretimde su israfına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Seyhanlı, "Üretimde dikkatli olmamız lazım. Makinelerdeki verimlilik, 1 litre ambalaja ne kadar su doldurduğunuz, suyu israf etmemeniz, bunların hepsi çok önemli. Bunlara dikkat edildiği sürece bir problem yok. Kaynakları çok iyi korumamız lazım. Her kaynağın dikkatlice incelenmesi lazım. Doğanın suya ihtiyacı var. O çevrede yaşayan insanların, bireylerin, toplumun, tarımla uğraşanların suya ihtiyacı var" diye konuştu. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:46 Kaynak: DHA

Dünya Su Günü, 22 Mart, Türkiye, Güncel
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