Son Dakika Haberleri: Süleyman Atlı, Avrupa Şampiyonu Oldu

Süleyman Atlı, Avrupa Şampiyonu Oldu

1 saat önce

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyonda erkekler serbest stil 57 kilo finaline çıkan Süleyman Atlı, Rus Müslim Sadulaev ile karşılaştı.

Süleyman Atlı, Avrupa Şampiyonu Oldu, System.String[]
Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyonda erkekler serbest stil 57 kilo finaline çıkan Süleyman Atlı, Rus Müslim Sadulaev ile karşılaştı. 

Finalde rakibini 8-3 mağlup eden milli güreşçi, altın madalyanın sahibi oldu. 

Büyüklerde ilk Avrupa şampiyonluğunu elde eden Süleyman Atlı, ilk maçında Fransız Zoheir El Ouarraqe'ı 11-0, çeyrek finalde Azerbaycanlı Mahir Amiraslanov'u 6-3 ve yarı finalde Bulgar Georgi Valentinov Vangelov'u 8-4 yenerek finale yükselmişti.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 07:26 
Avrupa, Bükreş, Romanya, Süleyman Atlı, Güncel
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