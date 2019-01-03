Süleymanpaşa Belediye Meclisi Ocak Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi

Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince toplanarak gündem maddelerini görüştü.

GÜNDEM MADDELERİ GÖRÜŞÜLEREK KARARA BAĞLANDI

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat başkanlığında Süleymanpaşa Gençlik Merkezi'nde saat 10.00'da başlayan toplantıda 7 gündem maddesi ile geçtiğimiz aylarda belediye meclisi tarafından İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilen 11 karar ve 18 gündem dışı evrakın yanı sıra siyasi parti gruplarından gelen 3 önerge görüşülerek karara bağlandı.

DENETİM KOMİSYONU SEÇİMİ YAPILDI

Ayrıca 2019 yılı içinde Süleymanpaşa Belediyesinin 2018 yılına ait gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için meclis üyeleri içinden oluşan Denetim Komisyonu seçimi de gerçekleştirildi. Yapılan oylamada Ömer Faruk Küçük, Hülya Erzincan Karaağaç, Meral Özdemir, Şükriye Gündüzler ve İrfan Demir Denetim Komisyonu üyeliklerine seçildiler.

BİR SONRAKİ MECLİS TOPLANTISI 6 ŞUBAT'TA

Öte yandan, Süleymanpaşa Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı'nın 6 Şubat 2019 Çarşamba günü, Süleymanpaşa Belediyesi 100. Yıl Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirileceği belirtildi.