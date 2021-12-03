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Sultanbeyli Belediyesi 'Manevi Mekanlara Yolculuk' başlattı - Son Dakika

Sultanbeyli Belediyesi 'Manevi Mekanlara Yolculuk' başlattı

03.12.2021 10:00
Sultanbeyli Belediyesi 'Manevi Mekanlara Yolculuk' başlattı

Sultanbeyli Belediyesi, 'Manevi Mekanlara Yolculuk' projesini hayata geçirdi.

Sultanbeyli Belediyesi, 'Manevi Mekanlara Yolculuk' projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında; Eyüp Sultan Camii, Ayasofya Camii ve Büyük Çamlıca Camii'ne ziyaretler gerçekleştirdi.

Sultanbeyli Belediyesi'nin başlatmış olduğu 'Manevi Mekanlara Yolculuk' çalışması kapsamında vatandaşlar İstanbul'daki kadim camilere ziyaret gerçekleştirdi. Düzenlenecek ziyaretlere online başvuru alındı. Ziyarete katılmak isteyen vatandaşlar manevimekanlarayolculuk.com adresi üzerinden başvuru yapabiliyor. Vatandaşlara ücretsiz sağlanacak bu hizmet kapsamında ziyaretler her perşembe günü yapılacak.

'KIYMETLİ BÜYÜKLERİMİZİN TARİHİMİZİN EN ÖNEMLİ MEKANLARINA GÖTÜRMEK İSTİYORUZ'

Proje hakkında değerlendirmelerde bulunan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, 'Sultanbeyli Belediyesi olarak 'Manevi Mekanlara Yolculuk' projemizi başlattık. Özellikle pandemi sürecinde evlerinde kalan ve uzun bir müddet dışarı çıkamayan kıymetli büyüklerimizin tarihimizin en önemli mekanlarına götürmek istiyoruz? dedi.

'BELEDİYE OLARAK KADİM KÜLTÜRÜMÜZÜN İZİNDEN GİTMEYE DEVAM EDİYORUZ'

Başkan Keskin açıklamalarına şöyle devam etti: 'Eyüp Sultan ve Ayasofya Camii'ne vatandaşlarımızı götüreceğiz. Aynı zamanda son dönemde yapılan Büyük Çamlıca Camii'nde vatandaşlarımız görsün istiyoruz. Manevi mekanlara bir yolculuk başlattık. Kıymetli büyüklerimizin bu konuda beklentileri vardı. Pandemi süreci biraz rahatlayınca biz de daha öncesinde yaptığımız çalışmaları bugün itibariyle farklı bir boyuta taşımış olduk. Arzumuz yaşadığımız şehrin kalbinin ve ruhunun yeniden anlanması ve yeni nesillere aktarılmasıdır. Sultanbeyli Belediyesi olarak kadim kültürümüzün izinden gitmeye devam ediyoruz."

'TARİHİ MEKANLARI İLK DEFA GÖRECEĞİM'

Tarihi mekanlara ilk defa gideceğini söyleyen 38 yaşındaki Şükran Üşekçioğlu, 'Belediye sitesindeki ilandan başvurdum. Pandemiden dolayı uzun zamandır pek bir yere gidemedik. Bu proje bizim için çok iyi oldu. Mahalledeki arkadaşlara başvurmaları için bilgi verdim. Hep birlikte gitmemiz de bizim için çok iyi oldu. Bizler için çok iyi oldu. Çok mutluyuz' diye konuştu.

Firdevs Eşiyok ise, ' Ayasofya'yı ilk defa göreceğim. Diğer tarihi mekanlara gittim. Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Bu projeyi çok iyi buldum' ifadelerini kullandı.

Sultanbeyli Belediyesi 'Manevi Mekanlara Yolculuk' başlattı
Sultanbeyli Belediyesi 'Manevi Mekanlara Yolculuk' başlattı
Sultanbeyli Belediyesi 'Manevi Mekanlara Yolculuk' başlattı
Sultanbeyli Belediyesi 'Manevi Mekanlara Yolculuk' başlattı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanbeyli Belediyesi, Eyüp Sultan, Çamlıca, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sultanbeyli Belediyesi 'Manevi Mekanlara Yolculuk' başlattı - Son Dakika


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