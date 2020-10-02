Sultanbeyli'de afet eğitimine katılan muhtarlara katılım belgeleri takdim edildi - Son Dakika

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay'ın talimatlarıyla Sultanbeyli'de 15 mahalle muhtarının da içinde yer aldığı "Gönüllü Mahalle Arama Kurtarma Ekipleri" oluşturuldu. Arama kurtarma ekiplerinde görev alacak 104 kişi İstanbul Afet ve Acil Durum Merkezi Yeşilköy yerleşkesinde 4 günlük uygulamalı eğitime katılarak sertifika almaya hak kazandı.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay ve Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin düzenlenen programda "Temel Arama ve Kurtarma Eğitimini" başarıyla tamamlayan mahalle muhtarlarına İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından düzenlenen katılım belgelerini takdim etti.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay programda yaptığı konuşmada, "İlçemizde afet durumunda vatandaşlarımızın zarar görmeden hızlı bir şekilde afet alanından uzaklaştırılması ve bilinçli ekipler tarafından müdahalenin yapılarak zararın en aza indirilmesi için ilçemizde "Gönüllü Mahalle Arama Kurtarma Ekiplerini" oluşturduk. Oluşturduğumuz arama kurtarma ekipleri sayesinde doğal afetlerin meydana gelmesinden önce hazırlık ve zarar azaltma, olay sırasında yapılacak müdahale ile sonrasında yürütülecek çalışmalarda ekiplerin mahalle halkına destek olmasını amaçladık. AFAD eğitimlerine katılarak bu sertifikayı almaya hak kazanan tüm muhtarlarımızı ve vatandaşlarımızı tebrik ediyorum. Afetlerle mücadele konusunda yürüttüğümüz çalışmalarda desteklerini esirgemeyen başta İstanbul Valimiz Ali Yerlikaya olmak üzere Sultanbeyli Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Keskin'e, İstanbul AFAD Müdürlüğümüze ve mahalle muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL