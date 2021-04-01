Sultanbeyli'de Mart ayında 41 bin denetim gerçekleştirildi - Son Dakika

Sultanbeyli 'de koronavirüs ile mücadele amacıyla oluşturulan "Dinamik Denetim Modeli" kapsamında, Mart ayı boyunca 41 bin 168 denetim gerçekleştirildi. Dinamik Denetim Modeli sürecinde denetimlere de katılan Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay " Amacımız vatandaşlarımıza ceza uygulamaktan çok rehberlik edici, bilgilendirmeyi ön planda tutan bir denetim anlayışı sergilemek" dedi.

İçişleri Bakanlığının talimatıyla 4 Mart 2021 Perşembe gününden itibaren ülke genelinde yeni ve yoğunlaştırılmış denetim seferberliği başlatıldı. Koronavirüs ile mücadele amacıyla oluşturulan "Dinamik Denetim Modeli" sürecinde Sultanbeyli'de 438 İlçe Salgın Denetim Merkezi personeli bir ayda 41 bin 168 denetim gerçekleştirdi. Dinamik denetim sürecinin yönetilmesinde tüm koordinasyonu sağlayan Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay denetimlere de katılarak sahada yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. İş yeri sahiplerine ve vatandaşlara bilgilendirme ve rehberlik faaliyetlerinde bulundu. Kubilay açıklamasında "İlçemizde özellikle yeme-içme yerleriyle ilgili Emniyet, Zabıta ve Tarım Orman Müdürlüğü personellerimiz sürekli olarak sahadalar ve denetimlerini artırarak devam ettiriyorlar. 'Dinamik Denetim Modeli' kapsamında ilçemizde 438 personelimiz ile 1 ay içerisinde 41 bin toplamda ise 313 bin denetim gerçekleştirdik. Denetim ekiplerimiz iş yeri sahiplerine maske, mesafe, temizlik kurallarının yanında HES kodu sorgulamaları, açık ve kapalı alanlarda %50 kapasite kullanımı ile masalar arasındaki mesafe konusunda uyarı ve bilgilendirmelerde bulunuyor. Amacımız vatandaşlarımıza ceza uygulamaktan çok rehberlik edici, bilgilendirmeyi ön planda tutan bir denetim anlayışı sergilemek. Bu süreçte büyük fedakarlık gösteren ve tedbirleri elden bırakmayan esnafımıza ve tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

SULTANBEYLİ'DE TOPLAM 313.864 ADET DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİSultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi, 20 Ağustos'tan bugüne kadar kendilerine gelen 3 bin 135 ihbarın tamamını inceleyerek, 77 bin 480 işyeri denetimi, 236 bin 384 izolasyon denetimi olmak üzere toplam 313 bin 864 denetim gerçekleştirdi.

- İstanbul