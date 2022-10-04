Sultanbeyli'de düğün konvoyunu kesen çocukları tekme tokat dövdüler! - Son Dakika
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Sultanbeyli'de düğün konvoyunu kesen çocukları tekme tokat dövdüler!

04.10.2022 15:34

İstanbul Sultanbeyli'de gelenek amacıyla düğün konvoyunun önünü kesen çocuklar saldırıya uğradı. Bir çocuğun tekmeyle metrelerce sürüklendiği anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Sultanbeyli'de düğün konvoyundaki bir araç sürücüsünün, gelin arabasının önünü kesen çocukları tekmeleyerek uzaklaştırmaya çalışması cep telefonuyla kaydedildi. İlçede meydana gelen olayda, caddeden geçen gelin arabasının önü bahşiş zarfı almak isteyen bir grup çocuk tarafından kesildi.

ALDIĞI DARBEYLE YERE UÇTU

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, konvoydaki bir aracın sürücüsünün araçların geçişine izin vermeyen çocukları tekme ve tokat atarak uzaklaştırmaya çalıştığı görüldü. Görüntülerde, söz konusu kişinin tekme attığı çocuğun yere savrulması da yer aldı.

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Kaynak: AA

Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultanbeyli'de düğün konvoyunu kesen çocukları tekme tokat dövdüler! - Son Dakika

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