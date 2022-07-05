İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DE TAKSİ DURAĞINA SİLAHLI SALDIRI - Son Dakika
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İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DE TAKSİ DURAĞINA SİLAHLI SALDIRI

05.07.2022 02:22

SULTANBEYLİ'de taksi durağına otomobille gelen kişiler, durağa kurşun yağdırdı.

SULTANBEYLİ'de taksi durağına otomobille gelen kişiler, durağa kurşun yağdırdı. Durak kapalı olduğu için saldırıda yaralanan olmazken, polis şüphelilerle ilgili çalışma başlattı.

Necip Fazıl Mahallesi, Akdeniz Caddesi'nde meydana gelen saldırı, iddialara göre şöyle gerçekleşti. Plakası henüz belirlenemeyen bir otomobille saat 22.30 sıralarında taksi durağının önüne gelen şüpheliler, durağa rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucunda durakta maddi hasar oluştu.

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Taksi durağı çevresine güvenlik şeridi çeken olay yeri inceleme polisleri incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, görgü tanıklarının verdiği bilgiler doğrultusunda şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DE TAKSİ DURAĞINA SİLAHLI SALDIRI - Son Dakika

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