Necip Fazıl Mahallesi, Akdeniz Caddesi'nde meydana gelen saldırı, iddialara göre şöyle gerçekleşti. Plakası henüz belirlenemeyen bir otomobille saat 22.30 sıralarında taksi durağının önüne gelen şüpheliler, durağa rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucunda durakta maddi hasar oluştu.

SULTANBEYLİ'de taksi durağına otomobille gelen kişiler, durağa kurşun yağdırdı. Durak kapalı olduğu için saldırıda yaralanan olmazken, polis şüphelilerle ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DE TAKSİ DURAĞINA SİLAHLI SALDIRI - Son Dakika

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