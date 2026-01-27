Sultanbeyli\'de Yaya Kazası

Sultanbeyli'de otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yayanın takla atarak yaralandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi Fatih Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre; seyir halindeki 34 KMG 417 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın takla atarak yere düştü. Kadının yardımına koşanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıkları olduğu öğrenilen kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.