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SULTANBEYLİ ULUSLARARASI KISA FİLM YARIŞMASI'NDA ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU - Son Dakika

SULTANBEYLİ ULUSLARARASI KISA FİLM YARIŞMASI'NDA ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

18.06.2021 09:48

? Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle gerçekleştirilen ve 110'u yurt dışından 664 filmin başvurduğu Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda, ödüller sahiplerini buldu.

? Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle gerçekleştirilen ve 110'u yurt dışından 664 filmin başvurduğu Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda, ödüller sahiplerini buldu.

Tarihi Atlas Sineması'nın da içerisinde bulunduğu İstanbul Sinema Müzesi'nde gerçekleştirilen ödül törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Çoşkun Yılmaz ve Sinema Oyuncu Perihan Savaş ile çok sayıda sanatçı katıldı.

JÜRİDE TÜRK VE DÜNYA SİNEMASINDAN ÖNEMLİ İSİMLER YER ALDI

Ulusal yarışmanın jüri başkanlığını usta oyuncu Perihan Savaş üstlenirken, TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, Görüntü Yönetmeni Feza Çaldıran, Yönetmen Banu Sıvacı ve Oyuncu Hakan Karsak, jüriyi oluşturan diğer isimler oldu. Uluslararası yarışmanın jürisi ise Oscar Akademi Üyesi İranlı Yönetmen Farnoosh Samadi, Oyuncu Emre Kızılırmak ve Porto Femme Uluslararası Film Festivali Direktörü Yapımcı Ana Castro'dan oluştu.

Ön jüri tarafından ulusal ve uluslararası olmak üzere iki ana kategoride 10'ar film, finalist olarak yarışmaya seçildi. Ulusal kategoride 10 film, ilk üçe girmek için yarıştı. Yarışma sonucunda birinci olan filme; 15 bin TL, ikinci filme 10 bin TL ve üçüncü filme 7 bin 500 TL para ödülü verildi. On filmin yarıştığı uluslararası kategoride ise birinci olan film 1000 Euro'luk para ödülünün sahibi oldu. Jüri tarafından seçilen bir filme ise Jüri Özel Ödülü verildi. Bu kategorideki ödül, bu yıl Yunus Emre'ye adandı.

Kısa Film Yarışması'nda dereceye giren ve ödül kazananlar isimler ise şöyle sıralandı:

Törende En İyi Uluslararası Kısa Film Ödülü'nün sahibi 'Migrants' ile Hugo Chaby, Antoine Dupriez, Aubin Kubiak, Lucas Lermytte, Zoe Devise oldu. Jüri Özel Ödülü'nün sahibi 'Lekesiz' ile Mehmet Oğuz Yıldırım, En İyi Kısa Film Ödülü'nün sahibi 'Seval' ile Ahmet Keçili, En İyi 2. Kısa Film Ödülü'nün sahibi 'Çamaşır Suyu' ile Büşra Bülbül, En İyi 3. Kısa Film Ödülü'nün sahibi ise 'Son' ile Orhan Umut Gökçek ve Şeyma Gökçek oldular. Finale kalan 'Düdük' filmi ile Ege Karakurt, 'Cemile' filmi ile Belkıs Bayrak, 'Perdeler' filmi ile Fırat Onar, 'Paydos' ile Öykü Orhan, 'Mahallenin Bazı Kedileri' ile Emre Sefer, 'Münhasır' filmi ile de Yeşim Tonbaz'a plaket takdim edildi.

'KÜLTÜREL AKTARIMDA EN ETKİLİ ARAÇ SİNEMADIR'

Ödül töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, 'Kültür sinemadır. İnsanoğlu kendini farklı kılan değerlerini yapılar yaparak ve duygularını kitaplara yazarak gelecek nesillere bırakmayı arzu etmiştir. Sinema bütün kültürel aktivitelerden aldığı ilhamla beyaz perdeye aktardı. Bugün kültürel aktarımda en etkili araç sinemadır. Dünyada bazı büyük ilkeler eğitimde animasyonu önemsiyorlar. Belediyelerimizin kültür sanat işlerine değer vermeleri takdire şayan bir durum. Bir konuyu sinemada kısa sürede anlatabilmek çok kıymetli. Duyguyu, çektiğimiz bir dakikalık filmle izleyiciye geçirebiliyorsak daha çabuk anlaşılabiliyorsunuz' dedi.

'GENÇLERİN GELECEĞİYLE İLGİLİ ÖNEMLİ PROJELER ÜRETİYORUZ'

Sultanbeyli Belediyesi olarak kültürün izinde giden belediyelerden biri olduklarını söyleyen Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, 'Özellikle gençlerin geleceğiyle ilgili önemli projeler üretiyoruz. Belediye olarak markalaşan uluslararası şiir festivalimiz ve fuarlarımız var. Bu sene Yunus Emre temalı Uluslararası kısa filim yarışmamızın ilkini Atlas Sineması'nda gerçekleştirmiş olacağız. Usta oyuncu Perihan Savaş'ın başkanlığında jüri üyelerimizin çok yoğun bir şekilde çalıştı. Yarışmamız büyük ilgi gördü. Rekor düzeyde katılım gerçekleşti. 600'ün üzerinde akademisyen ve sinemacılardan katılanlar oldu' ifadelerini kullandı.

'GENÇ ARKADAŞLARA DESTEK OLMAK BENİM İÇİNDE ÇOK BÜYÜK BİR MUTLULUK'

Bu tarz organizasyonların çok güzel olduğunu belirten sinema oyuncusu Perihan Savaş, 'Özellikle kısa film festivallerini belediyelerin yapmasını çok önemsiyorum. Sonuna kadarda destekliyorum. Genç sinemacılar çok büyük bir hevesle ve zor şartlar altında kısa film çekiyorlar. Genç arkadaşlara destek olmak benim içinde çok büyük bir mutluluk. Bu tarz festivallerin daha da artması gerekiyor. Bütün belediyelerin bu tarz festivalleri yapmasını öneriyorum' diye konuştu.

SULTANBEYLİ ULUSLARARASI KISA FİLM YARIŞMASI'NDA ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU
SULTANBEYLİ ULUSLARARASI KISA FİLM YARIŞMASI'NDA ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU
SULTANBEYLİ ULUSLARARASI KISA FİLM YARIŞMASI'NDA ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU
SULTANBEYLİ ULUSLARARASI KISA FİLM YARIŞMASI'NDA ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU
SULTANBEYLİ ULUSLARARASI KISA FİLM YARIŞMASI'NDA ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU
SULTANBEYLİ ULUSLARARASI KISA FİLM YARIŞMASI'NDA ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU
SULTANBEYLİ ULUSLARARASI KISA FİLM YARIŞMASI'NDA ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU
SULTANBEYLİ ULUSLARARASI KISA FİLM YARIŞMASI'NDA ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU
SULTANBEYLİ ULUSLARARASI KISA FİLM YARIŞMASI'NDA ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Kısa Film, Turizm, Sinema, Film, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat SULTANBEYLİ ULUSLARARASI KISA FİLM YARIŞMASI'NDA ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU - Son Dakika


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