Sultangazi'de yabancı uyruklu şahıs yol ortasında şınav çekti - Son Dakika
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Sultangazi'de yabancı uyruklu şahıs yol ortasında şınav çekti

14.06.2022 11:02

Sultangazi'de yabancı uyruklu şahıs, yol ortasında trafiği durdurarak şınav çekti.

Sultangazi'de yabancı uyruklu şahıs, yol ortasında trafiği durdurarak şınav çekti. TikTok için çekilen görüntüler izleyenleri hayrete düşürdü.

Yabancı uyruklu bir şahıs, Sultangazi'nin en işlek caddesi olan Eski Edirne Asfaltı üzerinde trafiği durdurarak yol ortasında şınav çekti. Şahıs çektiği videoyu ise TikTok hesabından paylaştı. Yabancı uyruklu şahsın, sosyal medyada gelen tepkiler üzerine videoyu hesabından kaldırdığı öğrenildi.

(Hasan Tik - İHA)

Sultangazi'de yabancı uyruklu şahıs yol ortasında şınav çekti
Sultangazi'de yabancı uyruklu şahıs yol ortasında şınav çekti

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Sultangazi, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultangazi'de yabancı uyruklu şahıs yol ortasında şınav çekti - Son Dakika

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