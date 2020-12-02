Sultangazi'ye yağmursuyu hattı - Son Dakika

Sultangazi'ye yağmursuyu hattı

02.12.2020 15:14
Sultangazi'ye yağmursuyu hattı, System.String[]

Sultangazi Belediyesi, T Caddesi'nde yağmursuyu hattı çalışması başlattı.

Sultangazi Belediyesi, T Caddesi'nde yağmursuyu hattı çalışması başlattı. Aşırı yağışlarda yaşanan olumsuzlukların önüne geçecek olan yağmursuyu hattı çalışması, vatandaşa da rahat bir nefes aldıracak.

Sultangazi Belediyesi, aşırı yağışlarda bazı bölgelerde biriken suların meydana getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırmak için harekete geçti. Yağışlı havalardan etkilenen yerlerden biri olan Cebeci Mahallesi T Caddesi'nde biriken suların tahliyesini sağlamak için yağmursuyu hattı çalışması başlatıldı.

Ekipler, boruların döşeneceği noktalardaki kazı çalışmasını tamamladı. Ana hat üzerinde 279 metre uzunluğundaki noktada, borular döşenmeye başlandı. Boruların olası durumlarda tıkanmasını engellemek için aralara 8 adet baca konuluyor.

"Bölgede yaşanan olumsuzluklar ortadan kaldırılacak"

Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, yağmursuyu hattı çalışmasının önemine dikkat çekti. Başkan Dursun, "Aşırı yağışlarda bölgede biriken sular yağmursuyu hattı ile deşarj edilecek. Böylece vatandaşların yaşayacağı mağduriyetin de önüne geçilmiş olacak. Çalışmalar tamamlandığında aşırı yağışlar sonrası yaşanan olumsuz görüntüler ortadan kalkacaktır" diye konuştu.

Yağmursuyu hattı çalışması devam edecek

T Caddesi'ndeki çalışmanın tamamlanmasının ardından Cebeci Mahallesi P Caddesi, Cumhuriyet Mahallesi Necip Fazıl Caddesi, Gazi Mahallesi 1407. Sokak ve Şehit Murat Celep Caddesi bağlantısında da yağmursuyu hattı yapılacağı öğrenildi. - İSTANBUL

Sultangazi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sultangazi'ye yağmursuyu hattı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile anlaştı Kısa süreli küslük yaşayan Deniz Seki ve Demet Akalın barıştı MasterChef Türkiye şeflerinden evlenecek olan Serhat Doğramacı'ya altın sürprizi ABD'de salgının bilançosu son iki haftada ağırlaştı: Dakikada ortalama iki kişi hayatını kaybediyor CHP Ümraniye Gençlik Kolları eski Başkanı'nın tacizine uğradığını iddia eden kadın: Askerden sonra kimseyle sevişmediğini söyledi Katar'a banka, borsa, fabrikanın ardından at spermi de sattık 3 yaşındaki Ayşe'yi hayattan koparan kaza kamerada Tarlada bulduğu 1200 yıllık taş vaftiz teknesini satmaya çalışırken yakalandı
İzmir Valiliği, salgın nedeniyle spor salonunun hastaneye çevrildiği iddiasını yalanladı İzmir Valiliği, salgın nedeniyle spor salonunun hastaneye çevrildiği iddiasını yalanladı         
15:23
RTÜK, CHP'li Başarır'ın sözleri nedeniyle Habertürk'e %5 idari para ve 5 kez program durdurma cezası verdi RTÜK, CHP'li Başarır'ın sözleri nedeniyle Habertürk'e %5 idari para ve 5 kez program durdurma cezası verdi         
15:11
İmamoğlu suikast hazırlığı iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu: Benim gündemimde pandemi var, bu iddialar yeni değil İmamoğlu suikast hazırlığı iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu: Benim gündemimde pandemi var, bu iddialar yeni değil         
14:59
Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi         
14:38
Son Dakika! Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı PKK'lı Şanlıurfa'da yakalandı Son Dakika! Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı PKK'lı Şanlıurfa'da yakalandı         
14:26
Oyuncu Caner Cindoruk'un iki erkek kardeşi de oyuncu çıktı Oyuncu Caner Cindoruk'un iki erkek kardeşi de oyuncu çıktı         
14:15
Madde bağımlısı genç kadının ibretlik görüntüleri! Ayakta durmakta güçlük çekti, kendini oradan oraya attı Madde bağımlısı genç kadının ibretlik görüntüleri! Ayakta durmakta güçlük çekti, kendini oradan oraya attı         
13:44
Kendisini öldürmesi için kiralayan kadına aşık olmuştu! Cinayetin bedelini müebbet yatarak ödeyecek Kendisini öldürmesi için kiralayan kadına aşık olmuştu! Cinayetin bedelini müebbet yatarak ödeyecek         
12:53
Son Dakika! Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında Son Dakika! Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında "Aşı" gündemiyle toplanıyor         
12:28
Korona vaka sayısıyla orantılı olarak, kelle paça satışı da arttı Korona vaka sayısıyla orantılı olarak, kelle paça satışı da arttı         
11:44
İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık         
11:40
Araçtaki dolu hasarını tespit etmeyen ekspertize 9 bin lira ceza kesildi Araçtaki dolu hasarını tespit etmeyen ekspertize 9 bin lira ceza kesildi         
11:31
Türk bilim insanları keçi sütünün içindeki bir maddenin koronavirüse karşı etkili olduğunu tespit etti Türk bilim insanları keçi sütünün içindeki bir maddenin koronavirüse karşı etkili olduğunu tespit etti         
11:21
Yaralı kurye, zimmetli pantolonunun kesilmemesini istedi! Olay yerine gelen patron, duruma müdahale etti Yaralı kurye, zimmetli pantolonunun kesilmemesini istedi! Olay yerine gelen patron, duruma müdahale etti         
10:06
Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı         
09:45
Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok         
09:41
Korona servisi hemşiresi: Her gün 'Virüs kaptım mı?' sorusunu soruyorum Korona servisi hemşiresi: Her gün 'Virüs kaptım mı?' sorusunu soruyorum         
09:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2020 15:51:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sultangazi'ye yağmursuyu hattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei