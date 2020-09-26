Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 0

Sultanlar Ligi 2020-2021 sezonu 5. hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında ağırladığı Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 mağlup etti.

Manchester United'dan tarihe geçen galibiyet! Maç bitmesine rağmen attıkları golle 3-2 kazandılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere ders gibi sözler: Yeter ki hayal edin, çok çalışın