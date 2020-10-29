Lichaj, Zukanovic, Roco, Balkovec, Biglia, Ndiaye, Salibur, Darri, Ndao, Sobiech
SAKAT: Jorquera, Vato*, Sabo*CEZALI: Jimmy Durmaz
BB ERZURUMSPORFarnolle - Murat Uçar, Mina, Hasan, Leo, Donald, İbrahim, Sissoko, Emrah, Hamroun, Ricardo GomesSAKAT: Oltan, Kaan, Ömer, NovikovasCEZALI: Yok--------------------------------------------------
TRABZONSPORUğurcan - Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Flavio, Baker, Abdülkadir Ömür, Diabate, Nwakaeme, AfobeSAKAT: Hüseyin, EkubanCEZALI: Yok
KASIMPAŞARamazan - Hadergjonaj, Tarkan, Sadiku, Haddadi, Tirpan, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan, Hajradinovic, Hodzic, KoitaSAKAT: Jeanvier, GohouCEZALI: Yok
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- Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri - Son Dakika Spor