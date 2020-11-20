Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri - Son Dakika

Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

20.11.2020 11:44
Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri, System.String[]

Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ndao, Sabo, Ndiaye, Aatif, Sobiech SAKAT: Jorquera, Vato*CEZALI: YokDEMİR GRUP SİVASSPORSamassa - Goiano, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan, Claudemir, Fayçal, Gradel, KoneSAKAT: Appindangoye, Felix,...

Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ndao, Sabo, Ndiaye, Aatif, Sobiech

SAKAT: Jorquera, Vato*

CEZALI: Yok

DEMİR GRUP SİVASSPORSamassa - Goiano, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan, Claudemir, Fayçal, Gradel, KoneSAKAT: Appindangoye, Felix, RybalkaCEZALI: Yok-----------------------------------------------------------

GENÇLERBİRLİĞİNordfeldt- Arda Kızıldağ, Toure, Diego, Polomat, Berat Özdemir, Piris, Ayite, Candeias, Furman, SioSAKAT: StancuCEZALI: Mattias Johansson

FENERBAHÇE Altay Bayındır, Nazım Sangare, Lemos, Marcel Tisserand, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Sosa, Mert Hakan (Pelkas), Perotti, SamattaSAKAT: Gökhan Gönül, Harun Tekin, Kemal Ademi, Tolga Ciğerci, Enner Valencia, Sinan GümüşCEZALI: Yok-----------------------------------------------------------YUKATEL DENİZLİSPORPantilimon, Özer Özdemir, Oğuz Yılmaz, Subotic, Lopes, Sacko, Bakalorz, Murawski, Sagal, Varela, RodellegaSAKAT: Sakıb Aytaç, Özgür ÇekCEZALI: Yok

GAZİANTEP FK Günay Güvenç- Kana-Biyik, Djiobodji, Tosca, Oğuz Ceylan, Vetrih, Maxim, Morais, Mirallas, Dicko, Muhammet DemirSAKAT: YokCEZALI: Yok-----------------------------------------------------------

BEŞİKTAŞUtku Yuvakuran- Dorukhan Toköz, Josef de Souza, Montero, Rıdvan Yılmaz, Atiba, Ghezzal, Mensa, Ljajic, Larin, AboubakarSAKAT: Welinton, Oğuzhan Özyakup, Hasic, Vida, RosierCEZALI: Ersin Destanoğlu

BAŞAKŞEHİRVolkan Babacan- Rafael, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Mehmet Topal, Berkay Özcan, İrfan Can Kahveci, Visca, Deniz Türüç, BaSAKAT: Caiçara, Mert, Crivelli*

CEZALI: Yok


Sabo ayakkabı, Uğur Çiftçi, Osmanpaşa, Jorquera, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri - Son Dakika Spor


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