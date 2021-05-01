Beşiktaş-Hatayspor maçının VAR'ı Ümit Öztürk oldu

Beşiktaş ile Hatayspor arasında bu akşam oynanacak mücadelenin Video Yardımcı Hakem'i (VAR), Ümit Öztürk oldu.

Süper Lig'in 39. hatasında Beşiktaş, Hatayspor'u bu akşam konuk edecek. Saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Kemal Yılmaz ile Serkan Çimen yapacak.

Kritik mücadelenin VAR'ı ise Ümit Öztürk oldu. AVAR koltuğunda da Tarık Ongun oturacak. - İSTANBUL