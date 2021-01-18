Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - BB Erzurumspor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika

BB Erzurumspor: Szumski xx, Murat Uçar xx, Teikeu xx, da Costa xx, Schwechlen xx, Omolo xx, Boumal xx, Aatif xx (Donald dk. 80 ?), Cenk Ahmet xxx (Novikovas dk. 80 ?), Emrah xx (Ömer dk. 90+1), Gomes xxx (Oltan dk. 80 ?)

90+1. dakikada Luckassen, eliyle Emrah Başsan 'ın yüzüne yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

76. dakikada Ricardo Gomes'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Aatif'ın kayarak yaptığı vuruş kalenin solundan auta çıktı.

73. dakikada Hajradinovic'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada savunmanın uzaklaştırmak istediği top Thelin'in önünde kaldı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan vuruşunda top ağlara gitti. 1-2

68. dakikada Cenk Ahmet pasını sağ kanattaki Aatif'a verdi. Aatif'ın bir süre topu sürdükten ceza sahasına ortasında Gomes kale ağzında yaptığı dokunuşla fileleri havalandırdı. 0-2

56. dakikada Hajradinovic'in pasında topla buluşan Hodzic'in ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruş kaleci Szumski'de kaldı.

Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa , evinde karşılaştığı BB Erzurumspor'a 2-1 mağlup oldu.

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