Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - BB Erzurumspor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - BB Erzurumspor: 2 (Maç sonucu)

18.01.2021 21:37
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - BB Erzurumspor: 2 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa, evinde karşılaştığı BB Erzurumspor'a 2-1 mağlup oldu.

Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa, evinde karşılaştığı BB Erzurumspor'a 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada Hajradinovic'in pasında topla buluşan Hodzic'in ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruş kaleci Szumski'de kaldı.

68. dakikada Cenk Ahmet pasını sağ kanattaki Aatif'a verdi. Aatif'ın bir süre topu sürdükten ceza sahasına ortasında Gomes kale ağzında yaptığı dokunuşla fileleri havalandırdı. 0-2

73. dakikada Hajradinovic'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada savunmanın uzaklaştırmak istediği top Thelin'in önünde kaldı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan vuruşunda top ağlara gitti. 1-2

76. dakikada Ricardo Gomes'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Aatif'ın kayarak yaptığı vuruş kalenin solundan auta çıktı.

90+1. dakikada Luckassen, eliyle Emrah Başsan'ın yüzüne yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Mehmet Metin xx, Mehmet Kısal xx

Kasımpaşa: Ramazan xx, Hadergjonaj xx, Luckassen xx, Brecka xx, Eren xx (Hajradinovic dk. 46 xx), Doğucan xx (Anıl dk. 72 x), Aytaç xx, Varga xx, Yusuf xx, Thelin xx, Hodzic xx

Yedekler: Erdem, Ertuğrul, Çağtay, Mehmet Feyzi, Yasin, Oğuzhan, Furkan, Hasan Emre

Teknik Direktör: Fuat Çapa

BB Erzurumspor: Szumski xx, Murat Uçar xx, Teikeu xx, da Costa xx, Schwechlen xx, Omolo xx, Boumal xx, Aatif xx (Donald dk. 80 ?), Cenk Ahmet xxx (Novikovas dk. 80 ?), Emrah xx (Ömer dk. 90+1), Gomes xxx (Oltan dk. 80 ?)

Yedekler: Kayacan, Hasan, Gökhan, Mücahit, Özgür, Darri

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Goller: Cenk Ahmet (dk. 31), Gomes (dk. 68) (BB Erzurumspor), Thelin (dk. 73) (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Luckassen (dk. 90+1) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Yusuf, Varga, Hajradinovic (Kasımpaşa), Aatif, Boumal, Szumski, Oltan (BB Erzurumspor)

(Uygar Aydın/İHA)

Spor Toto Süper Lig, Erzurumspor Kulübü, Kasımpaşa, Gomes, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - BB Erzurumspor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika


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