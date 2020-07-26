Süper Lig: Kasımpaşa: 3 Medipol Başakşehir: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: Kasımpaşa: 3 Medipol Başakşehir: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig'in son haftasının kapanış maçında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir'i 3-2'lik skorla mağlup etti.

Süper Lig: Kasımpaşa: 3 Medipol Başakşehir: 2 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in son haftasının kapanış maçında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir'i 3-2'lik skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

61. dakikada Yusuf Erdoğan, Mahmut Tekdemir'den kaptığı topu Mame Thiam ile buluşturdu. Mame Thiam, sağ çaprazdan ceza sahasına sokularak pasını tekrar Yusuf'a aktardı. Ceza sahası içi sol çaprazından Yusuf'un sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

76. dakikada Quaresma'nın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Mame Thiam'ın düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten auta çıktı.

77. dakikada sol taraftan Clichy'nin ortasında kale önünde Demba Ba kafa kafayla topu filelere yolladı. 3-1

80. dakikada sol taraftan Clichy'nin yaptığı ortada arka direkte Visca'nın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-2

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx

Kasımpaşa: Ramazan xx, Hadergjonaj xx, Meriah xx, Brecka xx, Haddadi xx, Pavelka xx (Doğucan Haspolat dk. 90 ?), Aytaç xx, Yusuf xxx (Quaresma dk. 65 x), Mame Thiam xx (Anıl Koç dk. 79 x), Hajradinovic xxx (Fernandes dk. 79 x), Koita xxx (Gohou dk. 90 ?)

Yedekler: Muratcan Yıldız, Mehmet Enes Sarı, Berk Çetin, Sadiku, Ahmet Hakan Demirli

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Medipol Başakşehir: Volkan x, Caiçara xx, Ponck xx, Mehmet Topal xx (Demba Ba dk. 46 xx), Aziz Behich xx (Clichy dk. 46 xxx), Gökhan İnler xx, Berkay Özcan xx (Crivelli dk. 73 x), Visca xxx, Elia xx (Mahmut dk. 46 x), Aleksic xx (Epureanu dk. 73 x), Guldbrandsen xx

Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, İrfan Can, Uğur, Skrtel, Robinho

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Koita (dk. 9 ve 27), Yusuf (dk. 61) (Kasımpaşa), Demba Ba (dk. 77), Visca (dk. 80) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Mehmet Topal, Elia (Medipol Başakşehir) Jorge Fernandes (Kasımpaşa) - İSTANBUL

Başakşehir, Kasımpaşa, Demba Ba, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 07:04

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Kasımpaşa: 3 Medipol Başakşehir: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor

Son Dakika

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