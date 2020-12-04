Son dakika haber! - Suriye'nin Cindires beldesinde patlama: 4 yaralı - Son Dakika

Son dakika haber! - Suriye'nin Cindires beldesinde patlama: 4 yaralı
04.12.2020 17:43
Son dakika haberi... - Suriye'nin Cindires beldesinde patlama: 4 yaralı Suriye'nin Cindires beldesinde bir araca yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 4 sivil yaralandı.
- Suriye'nin Cindires beldesinde patlama: 4 yaralı
HALEP - Suriye'nin Cindires beldesinde bir araca yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 4 sivil yaralandı.
Suriye'nin Halep ilinin Afrin ilçesine bağlı Cindires beldesinde bir aracın altına yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak etti. Sivil savunma yetkilileri, patlamada 1'i kadın 4 sivilin yaralandığını açıkladı. Patlama sonucu aracın kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Olay yerine sevk edilen sivil savunma ekipleri, yaralıları çevredeki hastaneye kaldırdı.
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