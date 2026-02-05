SURİYE Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Şam'da bir araya geldi.
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Şam'daki Tişrin Sarayı'nda görüştü. Dışişleri Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, görüşmede, ikili ilişkiler ile siyasi ve ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesinin ele alındığı bildirildi.
Suriye ve Fransa'dan İkili Görüşme
