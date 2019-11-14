Son Dakika Haberleri: Sürü çekildiği yerde tekrar gösterildi
Son Dakika Magazin Sürü çekildiği yerde tekrar gösterildi

Sürü çekildiği yerde tekrar gösterildi

6 saat önce

Bu yıl 11-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen 2. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali, 13 Kasım Çarşamba günü önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Sürü çekildiği yerde tekrar gösterildi, System.String[]

Bu yıl 11-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen 2. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali, 13 Kasım Çarşamba günü önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. 35 yıl önce yitirdiğimiz usta yönetmen ve oyuncu Yılmaz Güney'in unutulmaz filmi Sürü, çekildiği yer olan Pervari ilçesinde yeniden izlendi. Filmin çekim alanlarının da ziyaret edildiği etkinliğe Yılmaz Güney'in eşi Fatoş Güney'in yanı sıra; Sürü'nün oyuncularından Levent İnanır, oyuncular Atılay Uluışık, Ferhat Yılmaz, Sermin Hürmeriç, Atilla Olgaç, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Adnan Erdoğan, yönetmenler Ömer Uğur, Jale Atabey, Hakan Kurşun, senarist Hakan Aksun ve yapımcı Harun Türk de katıldı.


Film gösteriminin ardından katılımcıları Pervari Kaymakamı Musa Aydemir'le birlikte makamında ağırlayan Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan, Fatoş Güney ve Levent İnanır'a birer plaket de takdim etti.


2. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali, 15 Kasım Cuma akşamı gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona erecek.

Film Festivali, Siirt, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 05:49 
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