Son Dakika Haberleri: Sürücülere Zor Anlar Yaşatan Cam Silicilere Operasyon

Sürücülere Zor Anlar Yaşatan Cam Silicilere Operasyon

1 saat önce

Trafik ışıklarında duraklama yapan araçların camlarını silerek sürücülerden zorla para talep etikleri iddia edilen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Sürücülere Zor Anlar Yaşatan Cam Silicilere Operasyon, System.String[]
Trafik ışıklarında duraklama yapan araçların camlarını silerek sürücülerden zorla para talep etikleri iddia edilen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şişli'de bulunan trafik ışıklarında sürücülerin duraklama yaptıkları esnada otomobillerin yanına yaklaşarak camlarını silip sürücülerden para talep edildiği ihbarını alan ekipler harekete geçti. Para vermek istemeyen sürücülerin otomobillerine zarar vermekle tehdit ettiği iddia edilen şüphelilerin tespiti için ekipler takibe başladı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince başlatılan soruşturma çerçevesinde yapılan takiple şüpheliler tespit edilerek dün yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Gasp Büro Amirliğince gözaltına alınan Naci B., Emrah B., Barış B. ve Feyza G. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek sorguya alındı. Şüphelilerin sorgularında kimseden zorla para talep etmediklerini belirterek suçlamaları reddettiği öğrenildi. İfadeleri alınan şüphelilerin savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı belirtildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:18 Kaynak: İHA

Şişli, 3. Sayfa
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