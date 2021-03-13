Sürüklenen lastik bottaki 34 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, olumsuz hava koşulları nedeniyle sürüklenen lastik bot içerisindeki 34 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, 11 Mart saat 03.20'de, Karaburun ilçesi açıklarında içerisinde 34 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik bot olumsuz hava koşulları nedeniyle sürüklenmeye başladı. Bunun üzerine yardım talebinde bulunulduğunun bilgisi alınmasının ardından görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tespit edilen noktaya intikal etti.

Ekipler tarafından kurtarılan 34 düzensiz göçmen, yapılan işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi. - İZMİR