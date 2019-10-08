Son Dakika Haberleri: Suşehri Kaymakamı Sarı, Kurugöl köyünü ziyaret etti
Son Dakika Güncel Suşehri Kaymakamı Sarı, Kurugöl köyünü ziyaret etti

Suşehri Kaymakamı Sarı, Kurugöl köyünü ziyaret etti

1 saat önce

Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı, Kurugöl köyünde incelemelerde bulundu.

Suşehri Kaymakamı Sarı, Kurugöl köyünü ziyaret etti, System.String[]

Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı, Kurugöl köyünde incelemelerde bulundu.

Kısa süre önce Ağrı Vali Yardımcılığı görevinden Suşehri Kaymakamlığına atanan Sarı, köy ziyaretleri kapsamında Kurugöl köyünü ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.


KÖYDES projesi kapsamında Kurugöl köyü içme suyu isale hattı yenilenmesi ve kaptaj uygulamasının yapıldığı bölgede incelemelerde bulunan Sarı, devletin imkanlarını yetkiler dahilinde bu millete hizmet konusunda ulaştırmak için ellerinden geleni yaptıklarını ve bundan sonra da yapacaklarını ifade etti.


Sarı, "Şimdilik mevcut çalışmaları yerinde inceliyoruz. Eksikleri kontrol ediyoruz. Köylerin taleplerini de muhtarlarımızdan alacağız. Çözüm konusunda elimizden geleni yapmanın gayreti içerisinde olacağız. Devlet-vatandaş işbirliği ve bu birlikteliğin gayretiyle güzel çalışmalara imza atacağız." dedi.


Köylülerin taleplerini de dinleyen Sarı'nın ziyaretine, İlçe Özel İdare Müdürü Adem Kuzpınar, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Fatih Ege ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Mühendisi Uğur Yavuz da eşlik etti.

Suşehri, Kurugöl, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:06 Kaynak: AA
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