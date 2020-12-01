Susurluk'ta kontak yapılan otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Susurluk'ta kontak yapılan otomobil kullanılamaz hale geldi

01.12.2020 11:33
Susurluk'ta kontak yapılan otomobil kullanılamaz hale geldi, System.String[]

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde kısa kontak yapılan otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde kısa kontak yapılan otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olay Susurluk ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde meydana geldi. Bir harita işlemi için Karşıyaka Mahallesi Poyraz sokağa gelen kişiler işlemlerini bitirdikten sonra geri dönmek üzere 10 P 5921 plakalı otomobiline binen O.S. kontak çevirmesi sonrası araç aniden alev aldı. Araçtan inen O.S. yardım talep etti. Susurluk İtfaiyesi ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek, yanan otomobile köpük sıktı. İtfaiye erlerinin uzun süren çabaları sonrası otomobil söndürüldü. Yangın sonrası 10 P 5921 plakalı araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

(Hüseyin Tokmak/İHA)

Susurluk'ta kontak yapılan otomobil kullanılamaz hale geldi
Susurluk'ta kontak yapılan otomobil kullanılamaz hale geldi
Susurluk'ta kontak yapılan otomobil kullanılamaz hale geldi
Susurluk'ta kontak yapılan otomobil kullanılamaz hale geldi
Susurluk'ta kontak yapılan otomobil kullanılamaz hale geldi
Susurluk'ta kontak yapılan otomobil kullanılamaz hale geldi

Karşıyaka, Balıkesir, Otomobil, Susurluk, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Susurluk'ta kontak yapılan otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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