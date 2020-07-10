Suudi Arabistan'da koronavirüs gölgesinde hac ibadeti - Son Dakika

Suudi Arabistan'da koronavirüs gölgesinde hac ibadeti

İskender GÜNGÖR, (DHA)- Suudi Arabistan, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu yıl ülkedeki yabancı sakinler için hac kayıtlarının resmen başladığını duyurmasının ardından Mekke ve Medine'deki sakinlik dikkat çekti. Suudi esnafı ise, eski kalabalığı mumla arıyor.

Suudi Arabistan, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu yıl ülkedeki yabancı sakinler için hac kayıtlarının resmen başladığını duyurdu. Bu yılki hac ibadeti koronavirüs salgını gölgesinde gerçekleştirilirken, Mekke ve Medine'deki boş sokaklar yürekleri burktu. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) objektifine takılan görüntülerde, hac mevsimi satan Suudlu esnafları, Mekke ve Medine sokaklarına sessizlik hakim...

AVM VE CADDELER BOMBOŞ

Osmanlı yadigarı Ecyad kalesinin yıkılarak yerine yapılan Zemzem Towers oteli de salgından nasibini alan yerlerden biri oldu. Ara sokaklardan Kabe'ye gidilen tüm güzergahlarda bulunan binlerce otel ve on binlerce ticari dükkanın kepenkleri kapalı, kaldırımlarda ise eski kababalıktan eser yok.

HURMA HALİ ZİYARETÇİYE KAPALI

Koronavirüs salgını sürecinde ibadete kapatılan Kabe'de bulunan kişi sayısında da ciddi oranda azalma görülüyor. Öte yandan Mekke Hurma hali de ziyarete ve alışverişe kapandı. Mescid-i Nebevi'ye ise maskesiz ziyaretçi alınmıyor. Maskesiz gezen ziyaretçilere ise Suudlu askerler tarafından para cezası kesiliyor. Öte yandan, içeriye çocukların içeriye alınmadığı ve mescit içerisinde sosyal mesafe kurallarının esas olduğu belirtildi.

MESCİT İÇERİSİNDE ATEŞ ÖLÇEN KAMERALAR KURULU

Koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla mescitte bir dizi kurallar uygulanıyor. Mescidin içerisinde insanların ateşlerini ölçen termal kameralar kuruldu. Namazlarda ise 1,5 metre mesafeyle saf düzeni ile duruluyor. Mescit içerisinde çok sayıda görevli kurallara uymayanlara anında müdahale ediliyor. Salgın öncesi mescit içerisinde dağıtılan zemzem suyu salgın nedeniyle ikram edilmiyor.

SALGIN DÖNEMİNDE HAC KURALLARI

Mescid-i Nebevi, salgın döneminde sabah namazından yarım saat önce açılırken, yatsı namazından yarım saat sonra ziyarete kapatılıyor. Mescit, namaz öncesi ve namaz sonrası hijyen kurallarına uygun şekliyle dezenfekte ediliyor. Suudi Arabistan Corona tedbirleri çerçevesinde hac ibadetini bu yıl yurt dışından geleceklere kapattı. Yurt içinde izin verilenlerin sayısı ise 1.000 ile sınırlandı. Pazartesi günü açıklanan ve hacı adaylarını ilgilendiren kurallar ana hatlarıyla şu şekilde

Hacı adayları seccadelerini yanlarında getirecek,

Yalnızca plastik şişelere konulmuş Zemzem suyundan içilecek,

Şeytan taşlama için kullanılacak taşlar önceden dezenfekte edilecek ve torbalara konulacak,

Hacı adaylarının Kabe'ye dokunmalarına izin verilmeyecek,

Maske takılacak ve fiziksel mesafe kurallarına uyulacak,

Hacı adayları sosyal mesafe kurallarının gözetildiği çadırlarda kalacak,

Hacı adayları ibadet öncesi ve sonrasında karantinada kalacak,

Hacı adaylarına Corona virüsü testi yapılacak.

ARABİSTAN'DA SON DURUM

Suudi Arabistan'da koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 41 artarak 2 bin 100'e yükseldi.