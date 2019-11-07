Son Dakika Haberleri: 'Taciz değil tecavüz': İspanyol kadınlar mahkemenin taciz kararını protesto etti
Son Dakika Dünya 'Taciz değil tecavüz': İspanyol kadınlar mahkemenin taciz kararını protesto etti

'Taciz değil tecavüz': İspanyol kadınlar mahkemenin taciz kararını protesto etti

6 saat önce

İspanya'nın başkenti Madrid'de yüzlerce kişi geçtiğimiz hafta 14 yaşındaki bir kıza tecavüz eden 5 kişinin daha düşük bir ceza gerektiren tacizden suçlu bulunmasını protesto etti.

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İspanya'nın başkenti Madrid'de yüzlerce kişi geçtiğimiz hafta 14 yaşındaki bir kıza tecavüz eden 5 kişinin daha düşük bir ceza gerektiren tacizden suçlu bulunmasını protesto etti

'Taciz değil tecavüz': İspanyol kadınlar mahkemenin taciz kararını protesto etti

İspanya, Madrid, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:30 
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