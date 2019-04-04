Tacizle Suçlanan Joe Biden'dan Açıklama
1 saat önce
Eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, hakkındaki taciz iddialarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Eski ABD
Başkan Yardımcısı Joe Biden
, hakkındaki taciz iddialarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, 5 gündür dört kadını taciz ettiği iddialarıyla karşı karşıya bulunuyor. Daha önce iddialarla ilgili sözcüsü aracılığıyla üç kez açıklama yapan Barack Obama
'nın eski yardımcısı Biden, konuyla ilgili ilk kez konuştu. Twitter
'da paylaştığı videoda kendisini savunan Biden, insanların kişisel alanlarına daha dikkatli ve saygılı olma sözü verdi. Eski Başkan Yardımcısı Biden, "Kariyerim boyunca insanlarla her zaman bağ kurmaya çalıştım. Sanırım bu benim sorumluluğum. El sıkışırım, insanlara sarılırım, erkek ve kadınları omuzlarından tutarım ve 'Bunu yapabilirsin' derim. Sosyal normlar değişiyor. Bunu anladım. Bu kadınların söylediklerini duydum. Gelecekte kişisel alanlara saygı duyma konusunda daha dikkatli olacağım. Bu benim sorumluluğum ve bunu yerine getireceğim" ifadelerini kullandı.
İlk olarak Nevada
Meclisi üyesi Lucy
Flores, ABD eski başkan yardımcısının kendisini taciz ettiğini iddia etmiş, kısa süre içinde 3 kadın daha taciz iddialarında bulunmuştu. Kadınlar, Biden'ın rahatsız hissettirecek şekilde ellerini omuzlarına ve sırtlarına koyduğunu iddia etmişti. - WASHINGTON
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:36 Kaynak: İHA
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