TAG Otoyolu'nda Zincirleme Kaza

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
TAG Otoyolu'nun Gaziantep Doğu Gişeleri yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle aralarında otobüs, tır ve otomobillerin de bulunduğu 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.
