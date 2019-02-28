Son Dakika Haberleri: Takla Atan Otomobil Ters Dönerek Şarampole Uçtu

Takla Atan Otomobil Ters Dönerek Şarampole Uçtu

1 saat önce

Isparta-Afyonkarahisar karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak ters vaziyette şarampole uçtu.

Takla Atan Otomobil Ters Dönerek Şarampole Uçtu, System.String[]
Isparta- Afyonkarahisar karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak ters vaziyette şarampole uçtu. Kazada kadın sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Isparta-Afyonkarahisar karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Gönen'den Isparta istikametine seyreden Sibel Y. yönetimindeki 26 VE 050 plakalı otomobil, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu sürücünün kontrolünden çıkarak takla attı. Savrulan otomobil şarampolde ters vaziyette kalarak durabilirken, sürücü Sibel Y. kazada yaralandı. Çevredekiler tarafından durumun haber verilmesiyle birlikte, olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıyı daha sonra ambulansla Isparta Şehir Hastanesine sevk etti. Yaralı kadının Gönen Fen Lisesinde öğretmen olduğu öğrenildi.

Öte yandan, polis kazayla ilgili tahkikat başlattı. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 06:05 Kaynak: İHA

Gönen, Isparta, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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