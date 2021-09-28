Taksici "Uzak" diyerek taksiye almadı - Son Dakika

İstanbul'da zaman zaman vatandaşlara çile çektiren taksilere yönelik denetimler sıklaştırıldı. Taksim'deki denetimlerde ise ilginç anlar yaşandı. Genel olarak kısa mesafe yolcularını arabalarına almamalarıyla bilinen taksiciler, bu sefer uzak mesafeye yolcu almadı. Taksi sürücüsünü polise şikayet eden kadın "Beni almayacakmış, gideceğim yer çok uzakmış. Ayazağa'da bir AVM'ye gidecektim" dedi.

TURİSTLERİ, POLİSLER TAKSİYE BİNDİRDİ

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri Taksim Meydanı'nda taksilerin kısa mesafe yolcu almama, turist seçme ve taksimetre açmama gibi olumsuzluklara yönelik denetim yaptı. Durdurulan taksi sürücülerinin ehliyet, ruhsat ve belediye belgeleri kontrol edilirken şüpheli görülen bazı taksilerin de şase numaralarına bakıldı. Ekipler ayrıca taksi bekleyen turistleri durdukları boş taksilere bindirerek gönderdi.

"GİDECEĞİM YER UZAK DİYE ALMADI"

Denetim noktasına birkaç metre geride durdurduğu taksiye alınmayan kadın, taksiciyi polise şikayet etti. Kadın "Beni almayacakmış, gideceğim yer çok uzakmış. Ayazağa'da bir AVM'ye gidecektim" diye konuştu. Kadın daha sonra başka bir taksiye binerek yoluna devam etti. Denetimlerde emniyet kemeri takmadığı tespit edilen 2 sürücüye cezai işlem uygulandı.