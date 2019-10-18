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Taksicilerden Mehmetçiğe destek

1 saat önce

Sabiha Gökçen Havaalanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi'ne (SAWKOOP) bağlı taksiciler, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe oluşturdukları konvoyla destek verdi.

Taksicilerden Mehmetçiğe destek, System.String[]

Sabiha Gökçen Havaalanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi'ne (SAWKOOP) bağlı taksiciler, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe oluşturdukları konvoyla destek verdi.

SAWKOOP'a bağlı taksiciler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na destek için 250 taksi ve 3 tırın katıldığı bir konvoy oluşturdu.

Taksiciler, daha sonra terminal çıkışında bekleyen Sabiha Gökçen Havalimanı Mülki İdare Amiri Necip Çakmak, Sabiha Gökçen Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Nilgün Selvi, Sabiha Gökçen Havalimanı Emniyet Şube Müdür Yardımcısı Banu Ördek, Sabiha Gökçen Havalimanı Jandarma Koruma Bölük Komutanlığı'ndan Teğmen Koray Yılmaz'a, Türk bayrağı ve çiçek takdim etti.

Yolcular da bu anları cep telefonları ile görüntüledi.

Barış Pınarı Harekatı, Sabiha Gökçen, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:03 Kaynak: AA
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