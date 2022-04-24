Son dakika haber: TAKSİM METRO İSTASYONU'NDA YANGIN - Son Dakika
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Son dakika haber: TAKSİM METRO İSTASYONU'NDA YANGIN

24.04.2022 22:39
Son dakika haber: TAKSİM METRO İSTASYONU'NDA YANGIN

Son dakika haberlerine göre TAKSİM Metro İstasyonu'nda elektrik panosundan çıktığı iddia edilen yangın itfaiye ekiplerince müdahale edilerek söndürüldü.

TAKSİM Metro İstasyonu'nda elektrik panosundan çıktığı iddia edilen yangın itfaiye ekiplerince müdahale edilerek söndürüldü. Metro İstanbul, Taksim Mertro İstasyonu ile Taksim- Kabataş Feniküler hattının yangın nedeniyle işletmeye kapatıldığını duyurdu.

Yangın, saat 22.15 sıralarında Taksim Metro İstasyonu'nda çıktı. Elektrik panosundan kaynaklandığı iddia edilen yangın nedeniyle dumanlar istasyonu kapladı. Bildirilmesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İstasyon yolcu giriş ve çıkışlarına kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, ekipler duman tahliyesi yaptı. Yangına ilişkin inceleme sürüyor.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMAMetro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Taksim Meydanı alt geçit bölgesinde meydana gelen yangın nedeniyle M2 Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapatılmıştır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir" denildi.

- İstanbul
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Taksim Metro İstasyonu'nda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Taksim Metro İstasyonu'nda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Son Dakika | Üsküdar'da baz istasyonu ve depoda çıkan yangın söndürüldü Son Dakika | Üsküdar'da baz istasyonu ve depoda çıkan yangın söndürüldü

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: TAKSİM METRO İSTASYONU'NDA YANGIN - Son Dakika


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