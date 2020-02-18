Talabani'nin oğlu ile yeğeni KYB'nin eş başkanları oldu - Son Dakika

Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Bafıl Talabani ve Lahur Şeyh Cengi'yi eş başkan seçti.
KYB'nin resmi internet sitesi PUKmedia'da yer alan haberde, Ekim 2017'de hayatını kaybeden, partinin kurucusu Celal Talabani'nin oğlu Bafıl Talabani ile yeğeni Lahur Şeyh Cengi'nin Başkanlık Konseyince oy çokluğuyla eş başkan seçildiği belirtildi.
KYB, 9 yıl aranın ardından 4'üncü olağan kongresini 21 Aralık 2019'da Süleymaniye kentinde düzenlemişti. Talabani ve Cengi, kongrede partinin Başkanlık Konseyine seçilmişti.
Kürdistan Yurtseverler Birliği, 12 Mayıs 2018'de yapılan genel seçimde 18 milletvekilini Irak Meclisine göndermişti.
KYB, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 30 Eylül 2018'de düzenlenen bölgesel seçimlerde de 21 milletvekili çıkararak IKBY'de yeniden 2. parti konumuna yükselmişti.