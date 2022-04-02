Talaş yüklü tırın üstüne devrildiği otomobilin sürücü yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Talaş yüklü tırın üstüne devrildiği otomobilin sürücü yaşamını yitirdi

02.04.2022 15:18

Kütahya'da yaşanan feci kazada kontrolden çıkan talaş yüklü tır, yoldan geçen bir otomobilin üzerine devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Ali Özkan hayatını kaybederken, tır sürücüsü Enes Göçmen ise yaralı kurtuldu.

Kaza, Tavşanlı- Tunçbilek kara yolunun 6'ncı kilometresinde meydana geldi. Tavşanlı'dan Bursa yönüne giden Enes Göçmen yönetimindeki talaş yüklü tır kontrolden çıkıp, aynı yöndeki Ali Özkan'ın kullandığı otomobilin üzerine devrildi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından otomobil sürücüsü Özkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerince yapılan incelemelerin ardından Ali Özkan'ın cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.

TIR SÜRÜCÜSÜ HAFİF YARALANDI

Kazada hafif yaralanan tır sürücüsü Enes Göçmen ise ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ali Özkan, Otomobil, Göçmen, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Talaş yüklü tırın üstüne devrildiği otomobilin sürücü yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Talaş yüklü tırın üstüne devrildiği otomobilin sürücü yaşamını yitirdi - Son Dakika
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