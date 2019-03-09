Taraftarlar Maç Sonunda Ali Koç'u Yalnız Bırakmadı
39 dakika önce
Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de maç sonunda taraftarlar Başkan Ali Koç'u yalnız bırakmadı.
Medipol Başakşehir
'e 2-1 mağlup olan Fenerbahçe
'de maç sonunda taraftarlar Başkan Ali Koç
'u yalnız bırakmadı.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu. Müsabaka sonrası stattan ayrılan Fenerbahçe Spor Kulübü
Başkanı Ali Koç'u taraftarlar yalnız bırakmadı. Protokol çıkışında Koç'u bekleyen sarı-lacivertli taraftarlar fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Taraftarın yoğun ilgisine teşekkür eden Ali Koç, daha sonra yöneticilerle birlikte otobüsle stattan ayrılırken taraftarlar 'Her zaman yanındayız, Başını öne eğme' şeklinde destek tezahüratlarında bulundu. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 09:30 Kaynak: İHA
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