Son Dakika Haberleri: Taraftarlar Maç Sonunda Ali Koç'u Yalnız Bırakmadı

Taraftarlar Maç Sonunda Ali Koç'u Yalnız Bırakmadı

39 dakika önce

Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de maç sonunda taraftarlar Başkan Ali Koç'u yalnız bırakmadı.

Taraftarlar Maç Sonunda Ali Koç'u Yalnız Bırakmadı, System.String[]
Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de maç sonunda taraftarlar Başkan Ali Koç'u yalnız bırakmadı.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu. Müsabaka sonrası stattan ayrılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u taraftarlar yalnız bırakmadı. Protokol çıkışında Koç'u bekleyen sarı-lacivertli taraftarlar fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Taraftarın yoğun ilgisine teşekkür eden Ali Koç, daha sonra yöneticilerle birlikte otobüsle stattan ayrılırken taraftarlar 'Her zaman yanındayız, Başını öne eğme' şeklinde destek tezahüratlarında bulundu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 09:30 Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Başakşehir, Ali Koç, Spor
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