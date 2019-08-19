Tarantino’nun son filmi, İKSV Galaları’nda
1 saat önce
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından DHL sponsorluğunda gerçekleştirilen İKSV Galaları'nda Quentin Tarantino'nun son filmi "Once Upon A Time... In Hollywood / Bir Zamanlar.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı
(İKSV) tarafından DHL sponsorluğunda gerçekleştirilen İKSV Galaları'nda Quentin Tarantino
'nun son filmi "Once Upon A Time… In Hollywood/ Bir Zamanlar… Hollywood'da", vizyona çıkışından önce gösterilecek.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:04
3 kamyonetin içindeki 50 teröristin hareketliliği Mardin'den görüntülendi Dünyaca ünlü model Heidi Klum, göğüs dekolteli pozunu paylaştı Meteoroloji ile İmamoğlu arasındaki tartışmaya Bakan Pakdemirli de dahil oldu