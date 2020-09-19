Tarihi Gazi Minareli Cami tekrar ibadete açıldı - Son Dakika

Tarihi Gazi Minareli Cami tekrar ibadete açıldı

Üzerinde taşıdığı kurşun ve top mermileri izleriyle Yunan işgalinin acılarını yansıtan Yalova Güneyköy'deki tarihi cami, restorasyonun ardından tekrar ibadete açıldı.

Üzerinde taşıdığı kurşun ve top mermileri izleriyle Yunan işgalinin acılarını yansıtan Yalova Güneyköy'deki tarihi cami, restorasyonun ardından tekrar ibadete açıldı.

Osmanlı-Rus savaşından sonra bölgeye gelen Dağıstanlılar tarafından 1896'da kurulan "Almali"nin ismi, Sultan Reşat'ın köye çeşme yaptırmasından sonra 1910'da Reşadiye olarak değiştirildi.

İstanbul sınırının güney kıyısında yer alması nedeniyle 1934'te Güneyköy adını alan köy, Yunanlılar tarafından 1920 yılında istila edildi.

Üzerinde hala o günlerin kurşun ve top mermilerinin izlerini taşıyan, "Gazi Minareli Cami" olarak bilinen 107 yaşındaki Eski Cami, istila sonrası halkın verdiği destekle onarılarak tekrar ibadete açıldı.

Ancak belirli aralıklarla gördüğü hasardan dolayı ibadete kapatılan cami, son 20 yıldır kullanılamayacak durumdaydı.

Köy halkı ve hayırsever vatandaşların desteğiyle aslına uygun restore edilen Eski Cami, üzerinde taşıdığı acı dolu yılların izleriyle tekrar ibadete açıldı.

"Yunan bozgununda tahrip edildi"

Güneyköy Muhtarı Hacı Murat Erhan, gazetecilere, köy camisinin tarihini ve yaşanılan sıkıntıları anlattı.

Osmanlı döneminden kalma önemli bir caminin köylerinde bulunduğunu belirten Erhan, "Aldığımız desteklerle camiyi aslına uygun şekilde onararak tekrar faaliyete geçirdik. Diyanet ile yaptığımız görüşme sonrası camiye imam ataması da yapıldı." diye konuştu.

"Camimiz tarihi bir cami ve ziyaretçisi çok oluyor"

Cami imamı İsa İlter ise caminin büyük bir tamirat dönemi geçirerek ibadete açıldığını söyledi.

Caminin tüm ihtiyaçlarının karşılandığını ve aslına uygun onarıldığını dile getiren İlter, şöyle devam etti:

"Asıl olan bizim için caminin bakımı ama caminin güzelliği bizim için cemaattir. Biz de hayırlı cemaatler gelmesi için dua ediyoruz. Hep birlikte omuz omuza camimizde vakit namazlarını kılalım istiyoruz. Camimiz tarihi bir cami ve ziyaretçisi çok oluyor. Mevlam onların dualarını kabul etsin. Belki de onların dualarıyla bugünlere ulaşıldı. Camimiz için hizmet edenlerden Allah razı olsun. eksik etmesin."

73 yaşındaki Muğat Ulubay da Yunan istilası öncesinde halkın Şeyh Şerafettin'in isteği üzerine köyü terk ettiğini, bu sayede köyde kimsenin katliama uğramadığını söyledi.

Yunanlıların köyün yukarısında bulunan medrese ile köydeki iki cami ve evleri yakıp yıktığını belirten Ulubay, "Bu camiyle birlikte köyü yakıp yıkmışlar. Aşağıdaki caminin de minaresini yıkmışlar. Belirli zamanlarda onarılmış ve amatör şekilde ibadete açılmış. Yakın zamanda caminin ruhaniyetini bilen hayırseverlerin desteğiyle onarıp tekrar ibadete açtık. Allah onlardan razı olsun." ifadelerini kullandı.

Tarihi Gazi Minareli Cami tekrar ibadete açıldı

Osmanlı, Yalova, Yunan, Gazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 10:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarihi Gazi Minareli Cami tekrar ibadete açıldı - Son Dakika

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