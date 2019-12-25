Tarihi Meryem Ana Kilisesi'nde Noel ayini - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarihi Meryem Ana Kilisesi'nde Noel ayini - Son Dakika

Tarihi Meryem Ana Kilisesi'nde Noel ayini

6 saat önce

Diyarbakır'daki tarihi Meryem Ana Süryani Kilisesi'nde, Hristiyan vatandaşlarca Noel Bayramı dolayısıyla ayin düzenlendi.

Tarihi Meryem Ana Kilisesi'nde Noel ayini, System.String[]

Diyarbakır'daki tarihi Meryem Ana Süryani Kilisesi'nde, Hristiyan vatandaşlarca Noel Bayramı dolayısıyla ayin düzenlendi. Ayinde mumlar yakılıp, dualar okundu.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesi Lalebey Mahallesi'nde bulunan tarihi Meryem Ana Süryani  Kilisesi'nde, Papaz Yusuf Akbulut'un yönetiminde Noel ayini düzenlendi. Diyarbakır'da yaşayan Hristiyan vatandaşların yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve yurt dışından gelen davetlilerin de katıldığı ayinde, cemaat üyeleri mum yakıp, dua etti. Ayinde, cemaat üyeleri tarafından İncil'den bölümler okunarak, Hz. İsa'yı anlatan ilahiler seslendirildi.


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Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 04:09 Kaynak: DHA
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