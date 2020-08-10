Tarihi Osmaneli konaklarında inceleme - Son Dakika

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Başkan Yardımcısı Melek Subaşı ile birlikte tarihi Osmaneli konaklarında incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemeler ardından bir açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Melek Subaşı, kendi mesleği olan mimarlık acısından ilgili olduğu konak restorasyonları ve sokak sağlıklaştırma çalışmalarını incelemek ve turizm konusunda belediyemizin yapmış olduğu projeleri incelemek ve belediyeler arasında karşılıklı işbirliği ile yapılabilecekleri değerlendirmek için ilçemizdeydi. Restorasyonu devam eden İrfan Yılmaz Konağı, Kelemcioğlu Konağı, Fahri Tan Konağı, Aynalı Kahve Konağı, Asiye Can Konağı ile restorasyonları tamamlanmış olan Necla Hanım Konağı, Fazıl Bozkurt Oteli, Bekir Güven Oteli, Osmaneli Belediyesi Konuk Evi, Sokak sağlıklaştırma ile restorasyonu tamamlanan 23 adet konağı ve sokağı ziyaret ettik. BEBKA destekleriyle yapmakta olduğumuz Tarihi Lefke Çarşısı restorasyonu, Necati Kudül Kadın ve Genç Girişimciler Merkezi, Osmaneli MYO Aşçılık Okuluna tahsis edilen konaklarını da başkan yardımcımıza gezdirdik" dedi.

Başkan Şahin, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Melek Subaşı'na Lefke bezinden yapılan takı, peşkir ve hediyeleri sunarak kendisine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - BİLECİK