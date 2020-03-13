Tarım aracı hırsızlığı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Tarım aracı hırsızlığı güvenlik kamerasında

6 saat önce

OSMANİYE'de yol kenarında atıl vaziyette bırakılan saman römorkunun çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Tarım aracı hırsızlığı güvenlik kamerasında, System.String[]

OSMANİYE'de yol kenarında atıl vaziyette bırakılan saman römorkunun çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Toprakkale ilçesi Sayhüyük köyünde tarım aracı hırsızlığı ile ilgili çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, römorkun çalındığı bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemede ekipler römorkun traktör ile çekilerek Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir hurdacıya satıldığını belirledi. Bulunan römork sahibine teslim edilirken, hırsızlık şüphelisi M.K. ise Toprakkale ilçe merkezinde yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan M.K. adliyeye sevk edildi.


Jandarma Suç Araştırma Timi, Toprakkale, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:44 Kaynak: DHA
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