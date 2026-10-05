Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı'nın mutlu günü! Kızı Nihan dünyaevine girdi - Son Dakika
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Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı'nın mutlu günü! Kızı Nihan dünyaevine girdi

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Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı\'nın mutlu günü! Kızı Nihan dünyaevine girdi
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın kızı Nihan Yumaklı ile Zahid Yüceler, Ankara'da düzenlenen düğün merasimiyle hayatlarını birleştirdi. Yumaklı ve Yüceler ailelerinin yakınlarını buluşturan törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yanı sıra bakanlar, siyaset ve bürokrasiden çok sayıda isim katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın ailesi düğün heyecanı yaşadı. Yumaklı'nın kızı Nihan Yumaklı, Zahid Yüceler ile dünyaevine girdi. Ankara'da gerçekleştirilen düğün merasimi çok sayıda davetliyi bir araya getirdi.

NİHAN YUMAKLI İLE ZAHİD YÜCELER DÜNYAEVİNE GİRDİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın kızı Nihan Yumaklı ile Zahid Yüceler, düzenlenen düğün merasimiyle hayatlarını birleştirdi. Çiftin düğünü Ankara'da gerçekleştirildi. Nihan Yumaklı ve Zahid Yüceler'i bu özel günlerinde aileleri ve yakınları yalnız bırakmadı. Yumaklı ve Yüceler ailelerinin davetlileri karşıladığı merasimde çiftin mutluluğuna yakınları da ortak oldu.

Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı'nın mutlu günü! Kızı Nihan dünyaevine girdi

SİYASET VE BÜROKRASİDEN ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI

Nihan Yumaklı ile Zahid Yüceler'in düğün merasimi, ailelerin yakınlarının yanı sıra siyaset ve bürokrasiden isimleri de buluşturdu. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da katıldı. Kurtulmuş'un yanı sıra bakanlar ile siyaset ve bürokrasiden çok sayıda davetli düğünde yer aldı. Böylece Ankara'da düzenlenen merasim, çiftin ailelerinin yanı sıra devlet kademesinden isimlerin de katılımıyla gerçekleşti.

Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı'nın mutlu günü! Kızı Nihan dünyaevine girdi
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