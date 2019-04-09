Son Dakika Haberleri: Tarım İşçilerini Taşıyan Midibüs Kamyonla Çarpıştı: 1 Ölü, 12 Yaralı (2)

Tarım İşçilerini Taşıyan Midibüs Kamyonla Çarpıştı: 1 Ölü, 12 Yaralı (2)

1 saat önce

Manisa'nın Soma ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Manisa'nın Soma ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, tarım işçilerini taşıyan ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 09 PK 933 plakalı midibüs, Soma Savaştepe kara yolu Yağcılı Mahallesi yol ayrımında M.E. idaresindeki 06 DN 3900 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada, 1 kişi ölürken biri ağır 12 kişi ise yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Soma ve Savaştepe devlet hastanelerine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:57 Kaynak: AA
Manisa, Soma, Güncel
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