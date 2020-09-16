Programlı sulama ile verim yüzde 26 arttı

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım vasfını kaybetmeye yüz tutan alanların tekrar tarıma kazandırılması amacıyla uygulamaya konulan 'Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve İklim Dostu Tarım Projesi'nin (SAY) meyvelerini vermeye başladığını belirterek, "Yapılan çalışmalar sonucunda örnek arazilerde programlı sulama ile yüzde 25.8 su, yüzde 26.6 enerji tasarrufu edilirken, verim yaklaşık yüzde 26 arttı" dedi.

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen projenin amacının arazi bozulumu, iklim değişikliği, biyolojik çeşitliliğin korunması, tarım ve orman alanlarının verimli kullanımı olduğunu bildirdi. Pakdemirli, "2018 yılında başlattığımız ve pilot çalışma sahası olarak Konya Kapalı Havzası'nı seçtiğimiz proje kapsamında 11 adet elma bahçesi ile 15 adet şeker pancarı ve 13 adet mısır tarlası kuruldu. Kurulan bu araziler aracılığı ile çiftçilerimize etkin sulama sistemi uygulaması gösterildi. Bu kapsamda elma bahçelerine toprak altı sulama, mısır ve şeker pancarı tarlalarında damla sulama sistemleri kuruldu. FAO destekli projede kurulan sistemlerin toplam maliyeti 400 bin doları buldu" dedi.

VERİM YÜZDE 26 ARTTI

Proje kapsamında bölge çiftçilerine programlı sulama konusunda eğitimler verildiğini de ifade eden Bakan Pakdemirli, "Pilot uygulama alanlarında programlı sulamaya dair ilk sonuçları ise almaya başladık. Yapılan çalışmalar sonucunda örnek arazilerde programlı sulama ile yüzde 25.8 su, yüzde 26.6 enerji tasarrufu edilirken, verim yaklaşık yüzde 26 arttı" ifadesini kullandı. Projenin hedefinin bozulan arazilerin rehabilitasyonu, iklim dostu tarım uygulamaları ve sürdürülebilir arazi yönetimi olduğunu vurgulayan Bakan Pakdemirli, "Pilot alanlardan aldığımız bu olumlu sonuçlar bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için büyük umut vadediyor. Bu bağlamda uygulamanın ülke çapında yaygınlaştırılması maksadıyla çalışmalarımıza hız vererek devam edeceğiz" dedi.

ANKARA, -