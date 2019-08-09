Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta metil alkol zehirlenmesi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Tarsus'ta metil alkol zehirlenmesi

2 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde metil alkolden zehirlendiği iddia edilen D.S. (57), hastanede tedaviye alındı.

Tarsus'ta metil alkol zehirlenmesi, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde metil alkolden zehirlendiği iddia edilen D.S. (57), hastanede tedaviye alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Boğazpınar Mahallesi'nde yaşayan D.S. adlı kişi, rahatsızlanınca Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan muayenesinde 3 gün önce alkol alan D.S.'nin görme ve bilinç kaybı yaşadığı belirlendi.

Metil alkol bulgularına rastlanan D.S., hastanenin yoğun bakımına alındı. D.S.'nin durumunun ağır olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN
Tarsus Devlet Hastanesi, Mersin, Tarsus, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yine seyir halindeki yolcu otobüsü yandı: Şoförün dikkati yolcuların canını kurtardı
Depremzedelerin konaklaması için stada çadırlar kuruldu Dün Serdar Ortaç'la boşanan Chloe Loughnan, sabaha karşı hastanelik oldu Diyanet'ten kurbanlık hisse uyarısı: Dinen uygun değil

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 13:43:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarsus'ta metil alkol zehirlenmesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]