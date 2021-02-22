Tartıştığı kişi tarafından 10 yerinden bıçaklandı - Son Dakika

Tartıştığı kişi tarafından 10 yerinden bıçaklandı

Samsun'da E.D. (34), sokakta karşılaştığı ve tanımadığını öne sürdüğü kişi ile aralarında çıkan kavgada 10 yerinden bıçaklanarak yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre E.D., 112 Acil Servis'i arayarak bıçakla yaralandığını söyledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 10 yerinden bıçaklandığı görülen E.D.'yi, ilk müdahalenin ardından Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ YOK Yaralının bacak bölgesinden bıçaklandığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. E.D.'nin polise verdiği ifadesinde tartışmanın ardından kendisine bıçakla saldıran kişiyi tanımadığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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